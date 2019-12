Madonna dell’Acqua, scontro frontale fra due auto: feriti i conducenti

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 22 circa in Loc. Madonna dell’acqua nel comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente e gli occupanti sono rimasti incastrati all’interno. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare i due conducenti e il personale del 118 ha provveduto a trasferirli all’ospedale.

Feriti i due conducenti, un uomo di 74 anni e una ragazza di 23 anni in codice giallo.

Sul posto personale della Polizia di Stato.