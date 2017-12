Il Maestro Dario Marianelli al Cinema Arsenale

PISA – E’ uno dei più talentuosi compositori di musiche per il cinema, con una carriera ricca di successi, importanti premi, e un Premio Oscar alla miglior colonna sonora. Giovedì 28 Dicembre il Cinema Arsenale è felice di ospitare una serata-evento in presenza del maestro Dario Marianelli, per ripercorrere le tappe del lungo percorso all’interno del cinema internazionale di qualità del musicista nato a Pisa.

Alle 18.30 sarà proiettato in anteprima il film “Score – La musica nei film”, un viaggio nel mondo dei più grandi compositori della storia della musica per il cinema, tra cui lo stesso Marianelli.

Alle 20.30 il compositore sarà protagonista di un incontro che precederà la proiezione di “Espiazione” di Joe Wright, uscito nelle sale dieci anni fa e per cui trionfò nella notte degli Oscar.

Da metà anni ’90 ad oggi, Marianelli ha collaborato con grandi autori del calibro di Michael Winterbottom, per cui scrisse le musiche dell’Orso d’Oro “Cose di questo mondo”, Terry Gilliam, Alejandro Amenábar, Dustin Hoffman e Joe Wright, con cui ha stretto un felice sodalizio che ha portato a due nomination agli Oscar, per “Orgoglio e pregiudizio” e “Anna Karenina”, e alla citata vittoria della statuetta con “Espiazione”.