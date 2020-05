Magazzino distrutto dalle fiamme in Via Vespucci a Pisa

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 23 circa in Pisa via Vespucci per l’incendio di un magazzino di merce varia.

Sul posto 12 persone e 4 automezzi. Il magazzino è andato completamente distrutto.

L’incendio ha interessato un locale a piano terra con una parte del magazzino sotto un condominio di civili abitazioni.

Il pronto intervento dei vvf ha fatto si che l’incendio non causasse danni alle strutture murarie. Non ci sono persone coinvolte. Tra le cause non si esclude un corto circuito elettrico.