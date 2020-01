“Maghi per una notte” al Teatro Verdi di Casciana Terme

CASCIANA TERME – Il mondo della magia per la rassegna di “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Domenica 12 gennaio alle 18 al Teatro Verdi di Casciana Terme (Pisa) in Via Regina Margherita, 11, è in programma “Maghi per una notte”. Di e con Luca Regina e Tino Fimiani. Regia di Paolo Nani. Una produzione i Lucchettino.

Luca e Tino per 30 anni hanno girato il mondo con spettacoli belli, hanno vinto il Mandrake d’Or di Parigi (l’Oscar della Magia), per tanti anni sono stati ospiti di Zelig e dopo numerosi tour internazionali, hanno incontrato uno degli artisti più famosi e geniali al mondo, Paolo Nani (cercate i suoi video sul web): il risultato è straordinario. Lo spettacolo sta per cominciare. La valigia e il cappello del mago sono già in scena, il pubblico sta entrando: insomma c’è proprio tutto, manca solo il mago. Sarebbe un bel guaio, se non fosse che casualmente le maschere di turno in teatro sono Luca e Tino – alias I Lucchettino. Il duo, per evitare il disastro, si appresta a sostituire il mago che non arriva ma fin da subito qualcosa sembra andare storto.

Prezzi: 10,00 euro adulti; 8,00 euro ridotto e 5 euro bambini fino a 12 anni. Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it.