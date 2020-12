Maltempo, 60 millimetri di pioggia in 24 ore Allagamenti a San Giusto

PISA – Fenomeno intenso di pioggia durante la notte e nelle prime ore dalle mattina di sabato.

Sono stati 70 i millimetri di cumulato medio che si sono registrati a Pisa nell’arco di 24 ore, determinando allagamenti in alcune zone della città. Situazione più critica nel quartiere di San Marco – San Giusto, dove si è allagata via Montanelli, nel tratto finale, via Cerboni, via Cappuccini e via di Goletta.

Tutte le strade allagate sono state chiuse della Protezione Civile con l’ausilio della Polizia Municipale e gli uomini della Protezione Civile sono al lavoro da stamani per liberare le strade maggiormente allagate, intervenendo a macchia di leopardo nelle situazioni più critiche con le operazioni di pompaggio dell’acqua. Particolare attenzione è stata dedicata a via dei Cappuccini che è risultata la strada più colpita dagli allagamenti. Allagata anche via Andrea Pisano mentre a Porta a Lucca le pompe idrauliche sono entrate in azione e la situazione è sotto controllo. Nel resto della città non si registrano situazioni particolarmente critiche, salvo allagamenti temporanei che si sono risolti.

La Protezione Civile continua a monitorare la situazione, con attenzione anche alla possibile piena dell’Arno prevista per domani, da seguire sulla base delle evoluzioni del maltempo e dei cumulati di pioggia sul bacino idraulico che si verificheranno nelle prossime ore. L’allerta meteo di criticità codice arancione per pioggia prosegue tutto il giorno fino alla mezzanotte di sabato e per vento fino alle due di sabato notte. Codice giallo per temporali sempre fino alla mezzanotte di sabato.