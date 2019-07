PISA – Squadra dei VVF della sede centrale di Pisa sta operando in via del Brennero per un albero caduto sulla sede stradale.

Al momento la viabilità è chiusa non ci sono danni né a persone e a cose. L’albero sarebbe caduto all’altezza del negozio Match Point.

Nella zona di Volterra alcuni fulmini hanno alimentato dei principi d’incendio di sterpaglie la squadra il distaccamento sta operando.

Al momento non ci sono situazioni particolarmente critiche.

News in aggiornamento