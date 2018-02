Maltempo. Chiusi i centri diurni della SdS. Servizio regolare per la struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio

PISA – Giovedì 1 marzo resteranno chiusi i Centri diurni per anziani e per disabili e i Centri diurni psichiatrici della Società della Salute della Zona Pisana a causa dell’allerta arancione per neve emanata dalla Protezione Civile dalla mezzanotte di mercoledì alle 18 di giovedì.

Le strutture che domani resteranno chiuse sono: il Centro diurno per anziani in via Avanzi (Pisa); il Centro diurno per anziani in via Garibaldi (Pisa); il Centro diurno per disabili “L’Orizzonte” in via Derna (Pisa); il Centro diurno per disabili in piazza Toniolo (Pisa); il Centro diurno per disabili “L’Arcobaleno” a Navacchio (Pisa); il Centro Diurno Alfabeto; i Laboratorio Multifunzionali per disabili “Dinsi Une Man” (Pisa) e quelli della Croce Rossa “1864” e dell’AMNIC “L’amico è” (San Giuliano Terme); il laboratorio di Salute mentale “L’Artificio” (San Giuliano Terme); il Centro diurno psichiatrico di via Romiti (Pisa) e quello di San Frediano (Cascina).

Servizio regolare invece per la struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio che ha a disposizione 34 posti letto e che questa settimana sarà aperta oltre che al mattino, anche il pomeriggio dalle 14 alle 19.