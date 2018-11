Maltempo. A Filettole la rottura del Rio Rotina. Il Consorzio in due ore chiude la falla e stabilizza la situazione

VECCHIANO – L’ondata di maltempo che ha colpito la zona di Vecchiano con intense piogge non ha messo in crisi il sistema idraulico dei canali e della rete scolante gestita dal Consorzio di Bonifica che registra livelli d’acqua contenuti in tutte le frazioni vecchianesi.

L’attenzione e gli interventi si sono tutti concentrati su Filettole per la rottura di un tratto del Rio Rotina. Il Consorzio è intervenuto rapidamente e ha chiuso la falla in due ore, riportando l’acqua all’interno del rio. A scopo precauzionale in serata, gli operai del Consorzio hanno depositato anche una serie di ballini di sabbia per rinforzare il tratto danneggiato.

Il presidio sul territorio viene assicurato per tutta la notte e rimane aperto il numero per segnalare emergenze 3407000146