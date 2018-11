Maltempo sul Lungomonte: quasi 100 mm di acqua caduta in due ore. Il Consorzio fa la conta dei danni

VECCHIANO – Ha funzionato il pronto intervento del Consorzio di Bonifica, impegnato venerdì dall’ondata di maltempo che ha riversato su Vecchiano una quantità di acqua inattesa.

Al termine del nubifragio il pluviometro di Bocca di Serchio ha registrato 92,2mm di acqua caduta al suolo nelle 36 ore, di cui ben 70 mm concentrati in due ore: dalle 13,30 alle 15,30.

Un acquazzone in piena regola che ha riempito fino a far esondare un tratto del Rio Rotina, nel punto in cui il canale si intuba sotto la strada. L’intervento urgente per riparare la falla, concordato con il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, ha evitato allagamenti diffusi e danni ben peggiori, contenendo la tracimazione. Nella giornata di sabato 24 Novembre è stato approntato un intervento di somma urgenza per consolidare quanto è stato fatto nel pomeriggio di venerdì.

Il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi, ringrazia tutta la struttura e i tecnici per la prontezza, l’efficienza e la disponibilità, ricordando che grazie a queste persone c’è maggior sicurezza per i cittadini.