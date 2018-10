Maltempo. Ultimi aggiornamenti. L’allerta meteo termina alle 14

PISA – L’allerta meteo gialla (lieve) per pioggia e temporali terminerà oggi martedì 30 ottobre alle ore 14. Allerta gialla per vento è prevista fino alle 13 e per mareggiate fino alle 23.59. Il maltempo dunque non si può dire essere ancora cessato.

Il responsabile della Protezione Civile Luca Padroni dichiara che al momento non ci sono compromissioni sulla viabilità principale.

Da ieri pomeriggio, lunedì 29 ottobre si sono verificate alcune cadute di rami, anche in aree private (ad esempio sul litorale) ed è caduto un albero nel cortile della Pubblica Assistenza al Cep. Non si sono registrati avvenimenti di case o capannoni scoperchiati né danni a persone. Il viale d’Annunzio è stato chiuso dalla Provincia di Pisa per prudenza durante la notte ed è stato riaperto stamani prima alle 8.00. Nelle ultime 24 ore sono piovuti 33.2 mm di pioggia e non si sono registrati problemi idrogeologico. La massima raffica di vento si è registrata a Bocca d’Arno nel pomeriggio di lunedì alle 15 ed ha raggiunto i 50 km/h.