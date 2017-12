Maltempo. Venerdì 29 dicembre codice giallo su tutta la Toscana per ghiaccio e neve

PISA – Perdura l’afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche venerdì 29 dicembre, per ghiaccio e neve.

Per la giornata di oggi Giovedì 28 dicembre previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili forti colpi di vento e locali grandinate.

Venerdì 29 dicembre generale miglioramento ma con diffuse gelate mattutine. Per la giornata odierna le nevicate, con accumuli poco abbondanti fino a 500-600 metri, sono previste in Appennino, zone centro-meridionali e orientali.

Ci saranno locali formazioni di ghiaccio sulle strade di tutto il territorio regionale, complici le precipitazioni odierne e l’accentuato calo termico che darà luogo a temperature sotto zero nel corso della notte e per gran parte della mattina. La formazione di ghiaccio risulterà più diffusa nelle zone maggiormente interessate dalla precipitazioni odierne.