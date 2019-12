Manuel De Luca: “Pisa squadra attrezzata, Entella all’Arena per i tre punti”

PISA – La gara con l’Entella si sta avvicinando a grandi passi e Pisanews ha voluto saggiare il clima in casa ligure intervistando un giocatore importante della squadra di Chiavari: stiamo parlando di Manuel De Luca, originario di Bolzano, classe 1998, alto cm. 1,90, proveniente dalle giovanili del Toro, esordiente in B proprio con questa maglia, dopo aver militato in C nel Renate e nell’Alessandria.

di Maurizio Ficeli

D. Grazie, Manuel, per la disponibilità, sei all’Entella da quest’anno, come sta andando questo tuo inizio di stagione?

R. “Bene, anche se inizialmente mi sono adattare e capire questa categoria, dove ho esordito quest’anno per la prima volta, ed ora mi sto facendo valere e sto iniziando anche a giocare”.

D. Tu rivestì il ruolo di attaccante, con quali caratteristiche?

R. “Sono un attaccante generoso che pensa alla squadra più che a se stesso, aiutandola anche in fase difensiva ed ho il fiuto del gol”.

D. Mentre invece su questo inizio di campionato dell’Entella qual è il tuo giudizio?

R. “Abbiamo iniziato molto bene, anche se poi abbiamo lasciato qualche punto per strada. Domenica scorsa abbiamo incontrato la Juve Stabia, il mister prima della partita ci ha chiesto” veleno “e noi lo abbiamo dato vincendo per 2 a 0”.

D. Domenica affronterete all’Arena Anconetani un Pisa in serie positiva, che avversario ti aspetti?

R. “Sarà una gara difficilissima, anche perché conosco il Pisa avendolo affrontato lo scorso anno quando giocavo nell’Alessandria, e ricordo una squadra tosta ed un ambiente ed un tifo che è il loro uomo in più, ma noi verremo determinati a conquistare i 3 punti”.

D. Al di la’ del complesso, c’è qualche giocatore in particolare che temi nella compagine nerazzurra?

R. “Temere non temo nessuno perché do sempre tutto me stesso in campo, però oltre ad aver visto un Pisa forte, mi ha impressionato Marconi, non pensavo che in pochi mesi facesse 10 gol. Per il resto, i nerazzurri attuano un buon gioco, ripeto, a livello generale è una squadra che conosco già, quando ci ho giocato contro con la maglia dell’Alessandria segnali il gol del pareggio al 90′ “.

D. Che Entella vedremo domenica prossima all’Arena?

R.” Un Entella che verrà a Pisa per fare la partita, cercando di continuare il proprio percorso. Prevedo una bellissima partita. Inoltre noi abbiamo un mister che vuole che si giochi al calcio, siamo uniti e questa sarà la nostra forza per fare risultato pieno anche a Pisa”

La foto di De Luca è tratta da Tuttomercatoweb

SI RINGRAZIA MATTEO GERBONI, ADDETTO STAMPA ENTELLA CALCIO