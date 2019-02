Manutenzione strade regionali, più di 184 mila euro stanziati per la Provincia di Pisa

PISA – Più di 184mila euro (per l’esattezza 184.769,83) per la manutenzione delle strade regionali che ricadono nel territorio di Pisa e provincia, per un totale di 18,837 Km di strade.

Il finanziamento è stato stanziato dalla Regione a favore della Provincia di Pisa nel corso dell’ultima seduta di Giunta, con una delibera proposta dall’assessore a infrastrutture e viabilità Vincenzo Ceccarelli.

In tutto, per la manutenzione delle strade regionali, con esclusione degli interventi sulla Sgc Fi-Pi-Li e sugli impianti di illuminazione delle gallerie, la delibera ha stanziato 7 milioni e 300mila euro, a valere sul bilancio 2019/2021.

“Come ogni anno – spiega l’assessore Ceccarelli – la Regione Toscana mette a disposizione delle Province le risorse per garantire la manutenzione della rete stradale. Queste risorse, unite a quelle stanziate per il bando sulla sicurezza stradale rivolto agli enti locali che sarà pubblicato nelle prossime settimane, sono un modo concreto per garantire la buona condizione della rete viaria in tutto il territorio regionale. Ci auguriamo che le Province, che erano state preavvisate, possano effettuare gli interventi entro la fine dell’anno”.