Maratona di Pisa, domenica 16 dicembre attesi oltre 5.000 runners

PISA – Sono oltre cinquemila i runners attesi domenica 16 dicembre per la ventesima edizione della Maratona di Pisa. Un evento cresciuto negli anni e diventato una tappa irrinunciabile del calendario degli sportivi.

Sono infatti quattromila gli iscritti alla ‘competitiva’ e mille e duecento alla ‘non competitiva’ che si presenteranno ai nastri di partenza alle nove in punto di domenica mattina. Snocciolano numeri importanti gli organizzatori Sergio Costanzo e Andrea Maggini dell’Associazione AD1063 che di anno in anno muove con esperienza la complessa macchina organizzativa della PisaMarathon permettendo di accogliere i numerosi partecipanti, molto spesso accompagnati dalle famiglie.

“La Maratona di Pisa negli anni è cresciuta in maniera esponenziale e si è perfezionata fino a diventare una solida realtà – ha dichiarato Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa – la dimostrazione tangibile che il turismo sportivo è una risorsa importante per il tessuto economico locale. La città stessa si è dimostrata capace di ospitare una manifestazione di così grande portata, di importanza strategica, un evento con caratteristiche straordinarie perché si svolge in un luogo unico e magnifico per la sua assoluta bellezza. Un evento che è in grande di abbracciare tutto il territorio, la città e il litorale, un evento che amplifica tutto il valore di quello che Pisa può offrire”.

“Un grande evento che non solo abbiamo supportato, ma al quale vogliamo partecipare in prima persona per aggiungere un ulteriore significato ad una manifestazione importantissima per la nostra città”, ha annunciato Maria Punzo, Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente. “Come consiglieri comunali parteciperemo alla Maratona con una maglia con la scritta ‘Corri la vita…non al volante’ a favore della campagna per la guida consapevole e per solidarietà alle vittime della strada”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Stefania Rossi di Confesercenti, Donatella Fontanelli di Confcommercio, Edoardo Di Martina di Gensan, Gold Sponsor della manifestazione ed i componenti della Terza commissione consiliare.