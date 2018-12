Maratona di Pisa: i provvedimenti alla viabilità cittadina

PISA – I provvedimenti alla viabilità cittadina in occasione della “Pisamarathon”, in programma a Pisa domenica 16 dicembre.

Percorso Mezza Maratona:partenza da via Bonanno (ore 09.00), piazzale Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, via Crispi, via Niosi, piazza S. Paolo a Ripa d’Arno, via Porta a mare, via C. Fazio, via 2 Settembre, via Maragone, via Livornese, via Vecchia di Marina, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento Roma, piazza Duomo.

Percorso Maratona: partenza da via Bonanno (ore 09.00), stesso percorso come sopra fino a via Vecchia di Marina compresa, via di Torretta, via Bigattiera, viale del Tirreno fino a via dell’Ornello e ritorno, via Litoranea, via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari, via T. Crosio, piazza Viviani, via Ciurini, via Mander, via Darwin, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento, via Roma, piazza Duomo.

Sempre alle ore 09.00 prenderà il via la “Happy Christmas Family Run”, passeggiata che si snoderà su percorsi di 2,6, 13 Km all’interno degli itinerari suddetti, riservata alle famiglie vestite da Babbo Natale.

Una ordinanza della Polizia Municipale istituisce i divieti di sosta, le chiusure al traffico e le deviazioni alla circolazione.

Divieti di sosta

Dalle ore 04:00 alle ore 10:00 il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: via Bonanno, via Niccolini, via Cammeo, da via Niccolini alla rotatoria, via Niosi, via Crispi da via Niosi a piazza Saffi, via Stampace, via Maragone.

Dalle ore 04:00 alle ore 15:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: Lungarno Simonelli, piazza Solferino lato Est, via Roma, via Trieste lato Sud tratto da via Roma a via Magenta, via Magenta, via Risorgimento lato Nord tratto da via Magenta a via Roma, via Nino Pisano, via Porta a Mare, via C. Fazio, via R. Sardo lato via A. Moro (lato Ovest ultimi 20 metri), via A. Moro (ultimi 20 metri prima dell’intersezione con via R. Sardo, lato dx e sx), via A. Moro (20 metri prima dell’intersezione con la via di Balduccio, lato dx e sx), via G. di Balduccio (ultimi 20 metri, lato sinistro);

Dalle ore 04:00 alle ore 13:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: via T. Crosio, via Ciurini tratto da via Maiorca a via Mander, via Mander, viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno su ambo i lati, viale del Tirreno da via Pisorno a via dei Glicini lato mare, via Bigattiera lato mare, via degli Allori (primi 10 metri), piazza Belvedere lato mare eccetto autorizzati, Lungomare di Marina (Padre Agostino da Montefeltro e via Repubblica Pisana).

Chiusura al traffico, gli orari

Dalle ore 06:30 alle ore 10:00 è istituito il divieto di transito veicolare su via Cammeo, via Niccolini, via Bonanno da via Niccolini a via Risorgimento; Dalle ore 08.00 alle ore 15:30 su via 2 Settembre; Dalle ore 08:45 alle ore 10:00 su via Bonanno da via Gabba a L.no Leopardi; Dalle ore 08:45 alle ore 10:30 su L.no Pacinotti, L.no Mediceo, L.no Leopardi, piazza Cairoli, Ponte della Fortezza, L.no. Fibonacci, L.no Galilei, L.no Gambacorti, L.no Sonnino, Ponte Solferino, via Crispi, da via Lavagna a Ponte Solferino, via Niosi, via Romiti, via Maragone; Dalle ore 08:30 alle ore 15:30 su L.no Simonelli, Ponte della Cittadella, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento da via Magenta a via Roma; Dalle ore 09:00 alle ore 11:00 su via Livornese; Dalle ore 09:00 alle ore 13:30 su via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari con accesso consentito per via Moriconi direzione Tirrenia, via T. Crosio, via Ciurini, via Mander; Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 su via Vecchia di Marina, via di Torretta, via Bigattiera; Dalle ore 09:00 alle ore 13:30 su viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno; Dalle ore 09:30 alle ore 15:30 su via Trento;

Tutte le deviazioni al traffico

Dalle 8:15 alle 15:30 inversione del senso di marcia di via Nino Pisano con nuova direzione da via Conte Fazio a via Aurelia; Dalle 8:15 alle 15:30 istituzione del senso unico di marcia con direzione Est – Ovest su via Conte Fazio nel tratto via di Balduccio – via Nino Pisano; Dalle 8:45 alle 10:30 inversione del senso di marcia di via Stampace e di via Palestro tratto da via Cavour a via Verdi; Dalle 8:30 alle 13:30 istituzione del senso unico di marcia su via Litoranea con direzione Marina – Tirrenia; Dalle 8:30 alle 13:30 istituzione del senso unico di marcia su viale del Tirreno da via Vannini a via Pisorno; Dalle 8:30 alle 14:30 istituzione del senso unico di marcia su viale D’annunzio con direzione Pisa – litorale; Dalle 14:30 alle 15:30 istituzione del senso unico di marcia su viale D’annunzio con direzione Pisa – Litorale, da via 2 Settembre alla rotatoria la rampa; Dalle 8:30 alle 15:30 istituzione del doppio senso di circolazione su via Volturno; Dalle 9:30 alle 15:30 obbligo di svolta a sinistra all’intersezione via S. Maria L.no Pacinotti; Dalle 9:30 alle 14:30 istituzione del senso unico su via Barbolani da via Darwin a via Maiorca, su via Maiorca direzione piazza Baleari, su via Darwin direzione via Maiorca, su via Moriconi direzione Tirrenia da P.za Baleari a via Duodi, su via Duodi da via Moriconi a via dell’Ordine di S. Stefano, su via Ivizza da P.za Baleari a via Dell’Ordine di S. Stefano, su via Milazzo da via Ciurini a via Ivizza.

Alle 10:30 riapertura al traffico veicolare del Ponte Solferino con attraversamento controllato per i soli bus da Nord a Sud e viceversa, per i veicoli privati obbligo di svolta a destra verso Lungarno Pacinotti;

Raduno auto d’epoca In occasione del raduno di auto d’epoca previsto a Tirrenia, nella piazza Belvedere lato mare, le stesse potranno attraversare la piazza previo indicazioni e ordini impartiti della Polizia Municipale presente sul posto.