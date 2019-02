Marcello Masini: “Controlli a tappeto senza preavviso e su tutto il territorio”

SAN GIULIANO TERME – Dopo la presentazione della sua candidatura a Sindaco del Comune di San Giuliano Terme torna a parlare Marcello Masini uno dei fondatori dell'”Associazione il Comune tra la Gente” che vuole a tutti i costi conquistare Palazzo Niccolini nelle amministrative del prossimo maggio in programma nel comune termale in provincia di Pisa.

“Il nostro progetto e’ molto ambizioso, noi vogliamo vincere e andare a governare San Giuliano Terme che ha bisogno sicuramente di cambiare. Noi siamo un gruppo attivo attento a tutti i problemi delle 43 frazioni del nostro comune, che non abbiamo esperienza politica, ma che abbiamo a cuore il nostro comune anche per il bene dei nostri figli”.

CONTROLLI SENZA PREAVVISO. “In questo periodo stiamo lavorando sul problema della sicurezza che e’ uno dei punti in cima alla lista del nostro programma che andrà a potenziare la Polizia Municipale e inserire nuovamente il turno dalle ore 1 alle ore 7. Da cittadino, come tutto il nostro gruppo sono preoccupato della situazione attuale per i nostri figli. Una situazione disastrosa se si pensa che non si vede passare una macchina della Polizia Municipale nelle piccole frazioni. Noi cambieremo anche questo perché se riusciremo a governare il controllo sul territorio sarà “a tappeto” e senza preavviso, perché e’ cosi che bisogna agire sui territori per abbattere la microcriminalità che a differenza da cosa viene sbandierato dal Sindaco Sergio Di Maio e’ in crescita e di molto nelle nostre zone con furti ripetuti, pero’ poco pubblicizzati non si sa perché”.

SICUREZZA SENZA SPOT. “La sicurezza – ribadisce Masini – e’ una cosa seria e in questo periodo elettorale l’attuale amministrazione a differenza nostra che stiamo lavorando sodo, sta facendo spot e propaganda. Non si può stabilire un giorno per il giro di controllo della Polizia Municipale e tantomeno un orario. Voglio dire al Sig. Sindaco che i controlli vanno fatti all’improvviso senza comunicazioni alla stampa ed in tutte le frazioni del Comune non solo a San Giuliano Terme”.

COINVOLGERE GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO. “Nelle prossime settimane coinvolgeremo anche l’imprenditoria locale, la nostra lista civica infatti vuole intraprendere contatti con gli imprenditori del territorio perché ci diano una mano e far ripartire l’economia del territorio. Noi vogliamo una San Giuliano diversa anche sotto questo aspetto”.

FATECI SEGNALAZIONI. “Rivolgiamo un accorato appello a tutti i cittadini delle frazioni e del Comune di San Giuliano Terme di segnalarci sulla nostra pagina Facebook “Il Comune fra la gente” i problemi perché li prenderemo in carico e cercheremo di lavorarci”.

CHI E’ MARCELLO MASINI. Marcello Masini e’ nato a San Giuliano Terme il 19 giugno 1960, dove risiede, svolge la professione di medico legale nel proprio comune da ormai tantissimi anni. Mai impegnato in politica, ma per molti anni militante nel vecchio PCI.