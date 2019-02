Marcia Sedoc e le ragazze del Cacao Meravigliao sbarcano a Pisa

PISA – Direttamente da “Indietro Tutta” il programma di successo di Renzo Arbore sulle reti Rai andato in onda nel 1989 Marcia Sedoc e le ragazze del Cacao Meravigliao sbarcano al Reverse Sound Cafe’ a Pisa Sabato 23 Marzo 2019. Ad annunciare l’appuntamento e’ stata proprio la capo-gruppo Marcia Sedoc arrivata appositamente nella discoteca di Via Metastasio in località La Fontina a Ghezzano.

La serata prenderà il via alle ore 20 con la cena su prenotazione. Le ragazze del Cacao Meravigliao si esibiranno con i loro caratteristici costumi sia durante, sia dopo la cena intrattenendo il pubblico con i loro balletti brasiliani. Alcune scuole di latino americano hanno già aderito all’iniziativa.

La serata proseguira’ con la musica di Dj Reis che accompagnerà tutti con la sua musica dal latino americano al Reggaeton, passando per la musica commerciale e quella Funk brasiliana.

“Una serata a tema che inizierà alle ore 20 con una cena – afferma il proprietario del Reverse Sound Cafe’ Alessio Micheletti – i posti saranno limitati, quindi la prenotazione della serata e’ obbligatoria. Per noi sarà un onore ospitare una serata del genere e riportare nella città di Pisa le nuove ragazze del Cacao Meravigliao“.

“Da dopo la trasmissione andata in onda sulle reti Rai il marchio Cacao Meravigliao e’ quello originale ed e’rimasto sempre a me – afferma Marcia Sedoc – dopo esserci esibiti a Roma, Napoli, Viareggio, Torino, Sanremo e Firenze siamo molto felici di approdare al Reverse Sound Cafe’ di Pisa. Quella di Pisa e’ una piazza importante e suggestiva in un ambiente giovane con persone che hanno tanta voglia di fare“.

“Con la collaborazione e l’amicizia di tutti e la bravura dei gestori del Reverse siamo riusciti a portare nella nostra città un grande evento – ha affermato il co-organizzatore dell’evento Michele Ammannati – il 23 Marzo sarà una serata speciale da far vivere a tutta la città”.

Per Info e prenotazioni per cena 340.3090408 – 3356725994