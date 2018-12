Marco Bresciani al Reverse a Pisa per far rivivere gli anni ’90

PISA – Ve li ricordate gli anni ’90? Per alcuni sono stati gli anni dell’adolescenza, del sapersi divertire, dei tanti piccoli oggetti e istituzioni, ormai decisamente passate di moda.

Il mitico Gameboy, che riempiva le giornate di una generazione, ma la sera tutti a casa, davanti alla tv con il volume a palla per la trasmissione regina dell’Estate, il Festivalbar, sempre se non si doveva correre in giro con l’infinito “Ciao” e poi chiamare mamma dalla cabina con la scheda telefonica da 10.000 lire.

Ecco queste sono alcune delle cose che torneranno alla mente nella notte del Reverse Sound Café venerdì 21 dicembre (dalle ore 00.30 e ad ingresso gratuito) dedicato agli anni 90 con “‘90 DA PAURA“, un flash back lungo un’intera notte con un grande ospite d’eccezione, mister Marco Bresciani, warm-up a cura del resident Marco Scialpi, Vocalist Leo Toni di Spring Break Invasion e Vg Mania Viaggi. Una serata da non perdere.

Per info 3405979508