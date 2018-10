PISA – A parlare dopo il match dell’Arena Marco Fresi, il mister in seconda dell’Arzachena.

“Abbiamo cercato di dare spazio a chi ha giocato meno, abbiamo fatto una grande partita anche considerando chi avevamo davanti una squadra blasonata come il Pisa. Siamo per varie ragioni penalizzati logisticamente. Una domenica si e una no siamo legati ai trasporti, con la società che sta facendo grandi sforzi economici”.