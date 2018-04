PISA – Marco Ingrosso si presenta in sala stampa e commenta la vittoria della sua squadra.

“È stato un rientro positivo il mio anche se sarebbe stato meglio non subire gol. Abbiamo tutto per far bene ai play off anche se dovremo stare fermi venti giorni e questo non è positivo secondo me anche se siamo in dovere di far bene e crederci. Petrone? Ha dato quel qualcosa che forse prima mancava”.