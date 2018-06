Marco Malvaldi sostiene “con Danti per Pisa”

PISA – L’attore e scrittore Marco Malvaldi sta con Dario Danti.

“Pisa è una città che avrebbe tutte le potenzialità per svolgere un ruolo particolare: quello di incubatore di nuove imprese. Un ruolo che trasforma la cultura, che a Pisa non manca, in impresa innovativa a livello tecnologico, informatico, ingegneristico. Sono già molti gli esempi di questo tipo e molti altri potrebbero crescere avendo l’humus ideale in una città come la nostra.

Per questo motivo, avendo visto i programmi dei candidati a sindaco, e avendo trovato in Andrea Serfogli l’unico candidato che ha messo questo aspetto come centrale nel suo programma, invito a votare e sostenere Andrea Serfogli.

Inoltre, siccome credo che un’amministrazione debba essere giudicata e controllata anche da persone che non hanno fatto precedentemente parte in maniera significativa di esperienze di governo e che hanno dimostrato coerenza, vi invito a sostenere la lista “con Danti per Pisa” perché da una parte mi fido dei programmi, dall’altra mi fido delle persone. E credo che questa sinergia possa funzionare bene”.