Marco Pinato: “Pareggio importante su un campo difficile”

CITTADELLA (PD) – Scende nella sala stampa del “Piercesare Tombolato” colui che ha sbloccato il risultato, Marco Pinato che al 44′ del primo tempo ha insaccato di testa la rete del 1-0.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una buona partita conquistando un punto importante contro una squadra difficile da affrontare che ha disputato due play off per andare in serie A”.

“Sapevamo che da una parte e dall’altra del campo potevamo dargli fastidio sulle fasce loro sono partiti forti noi siamo stati bravi a cobtenerli”

Sul gol: “Birindelli mi ha messo una palla importante in mezzo e io ne ho approfittato. Ora ci attende un’altra partita importante. Il meteo era quello che era, il campo era pesante per entrambe e penso che fosse uno schema provato in allenamento.

La dedica di Pinato. “Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia perché mi seguono e mi sostengono in tutte le mie decisioni. Samuele ha fatto un gran cross e sono contento per lui per la bella partita. I tifosi sono sempre l’arma in più che abbiamo, ci hanno sostenuto per 90 minuti”.