Marco Pinato: “Playoff? Perché nascondersi? Possiamo essere la sorpresa. Non molliamo mai”

PISA – Uno dei protagonisti della sfida con il Trapani è senza dubbio Marco Pinato che con Francesco Lisi ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco della difesa siciliana.

di Maurizio Ficeli



“Penso che siano tre punti meritati, anche se dobbiamo fare attenzione nel gestire meglio alcuni momenti della gara, ma nel complesso, se non si fosse vinto, sarebbero stati due punti persi”

“Adesso siamo nei playoff ed a tre giornate dalla fine penso con 50 punti abbiamo il diritto di sognare o perlomeno provarci. La B è strana e quando una squadra si trova lì può essere una mina vagante, noi abbiamo tutte le qualità per sorprendere, nascondersi non ha senso, 50 punti sono tanti. Il bello di questa squadra è il fatto che non molla mai“.