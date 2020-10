Marco Varnier: “Meritavamo la vittoria. Orgoglioso di rappresentare Pisa con la maglia della Nazionale”

PISA – Marco Varnier, fresco di convocazione nella Nazionale Under 21 commenta il pareggio fra Pisa e Cremonese.

di Maurizio Ficeli



“Sicuramente sono due pareggi che potevano andare in maniera diversa, dopo il gol del vantaggio abbiamo subito quel gol su punizione ma poi abbiamo reagito e francamente meritavamo la vittoria“.

“Sul pareggio della Cremonese posso dire che la punizione di Bonaiuto non c’era, anche se poi bisogna ammettere che è stato molto bravo a spedire perfettamente la palla in rete. Dobbiamo curare i dettagli per evitare di subire certi gol. Sicuramente dobbiamo migliorare, cercando di integrare i nuovi arrivati però siamo sulla strada giusta“.

“Sulla mia presenza in nazionale, non avrò da spostarmi tanto perché si gioca qui all’Arena e sono onorato ed orgoglioso di rappresentare Pisa in Nazionale e sono felice di questa convocazione”