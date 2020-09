Marco Varnier: “Sono tornato a casa”

PISA – Marco Varnier, un gradito ritorno, il difensore centrale che ha appena rinnovato il prestito, parla con entusiasmo ed è molto carico per affrontare il prossimo campionato con la maglia del Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Sono tornato a casa, era quello che volevo, perché qui mi son trovato benissimo con i compagni, con la città e con i tifosi, ho giocato poche partite e ci tenevo a tornare ed a fare una stagione intera on il Pisa. La differenza del campionato scorso la ha fatta il gruppo, che era unito, con Luca mi ero sentito, e volevamo tornare a Pisa, ho sentito l’affetto dei compagni e della società che mi voleva, come facevo a non tornare qua. Con il Sassuolo abbiamo fatto una buona partita ed abbiamo fatto vedere le nostre qualità. Ed ora Grosseto ed Inter, amichevoli importanti per mettere minuti nelle gambe“.