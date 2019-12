Marconi stop più lungo del previsto: sarà operato

PISA – Stop più lungo del previsto per l’attaccante nerazzurro Michele Marconi, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato nella gara Pisa-Pordenone. Il calciatore “ha subito una lesione del menisco esterno che necessiterà di un trattamento chirurgico”. Così riporta in un breve comunicato il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale.

“Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto all’intervento in artroscopia – conclude la nota del Pisa Sc – La prognosi sarà di 30 giorni”.

Un infortunio che non ci voleva considerando che si giocherà senza soste fino a domenica 29 dicembre e mister D’Angelo dovrà ovviare ad un assenza piuttosto pesante in attacco.