Marenia 2018, un mare di eventi presentati a Calambrone

CALAMBRONE – È stata presentata presso Eliopoli Shop Center di Calambrone, la conferenza stampa di presentazione della stagione Marenia Nonsolomare 2018, presentata dal vicesindaco Paolo Ghezzi, che, insieme a tutti i soggetti che partecipano al cartellone estivo, ha tenuto a ricordare il momento di lutto che sta vivendo la città di Pisa.

Presenti alla conferenza per il Teatro Verdi di Pisa Silvano Patacca, per la Confcommercio Fabrizio Fontani, per la Confesercenti Alessandro Cordoni, per Eliopoli Shop Center Marco Bonciolini, per la Pro Loco Alessandro Nandini, per le Officine Garibaldi Emanuela Arrighi e per il Teatrino del Sole Patrizia Ascione.

Quella del 2018 si presenta come una stagione ricca di musica, incontri, storie e divertimento è alle porte. Il litorale pisano, da Marina di Pisa a Calambrone, è pronto ad ospitare una nuova edizione di Marenia Non Solo Mare, la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e Officine Garibaldi. Sponsor unico per il quinto anno consecutivo Pharmanutra.

“Quella che presentiamo oggi per l’estate 2018 – ha detto il vicesindaco Paolo Ghezzi – è una proposta di qualità, con eventi pensati per tutte le età che si distribuiscono tra Eliopoli Shop Center a Calambrone, piazza Belvedere di Tirrenia e piazza Gorgona a Marina di Pisa. Un cartellone di circa 100 eventi per un investimento complessivo da parte dell’amministrazione comunale di 190 mila euro. Un investimento che negli anni è cresciuto in qualità, quantità e varietà di appuntamenti, allargando sempre di più la partecipazione dei soggetti che compongono il cartellone e arricchendo la programmazione”.

“Marenia – ha aggiunto Silvano Patacca – rappresenta un ottimo esempio di integrazione tra soggetti pubblici e privati che riesce a dar vita ad un cartellone di qualità, offerto non solo al turismo residenziale che anima il nostro litorale in estate, ma in grado di attrarre anche il turismo che viene da altra località”.

La stagione comincerà nel segno dello sport, con il doppio appuntamento velico al Porto di Pisa, con M32 European Series ACT2 – Cetilar Trophy, tappa del campionato per catamarani M32, dal 25 al 27 maggio, e la IX edizione della 151 Miglia Trofeo Cetilar, dal 31 maggio al 2 giugno. Il Porto ospiterà anche la seconda edizione di Marina Dance Parade: dopo il successo dell’anno scorso il music festival di Confcommercio raddoppia: appuntamento il 12 e il 13 luglio. La rassegna vedrà il suo clou nel mese di agosto, quando piazza Gorgona, a Marina di Pisa, ospiterà una settimana di grande musica e intrattenimento. Da non perdere gli appuntamenti con i grandi protagonisti della musica italiana: domenica 12 sul palco la canzone d’autore di Roberto Vecchioni e giovedì 16 la voce potente di Arisa. Venerdì 17 melodia e impegno con Cambiamo Musica – contro la violenza sulle donne, con la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Vallesi, Grazia Di Michele e Pierdavide Carone. Spazio ai grandi successi indimenticabili con Rememories, le serate di Confcommercio dedicate alla musica del passato, dal 13 al 15 agosto. Torna per il quarto anno consecutivo l’allegria del Carnevale estivo di Marina di Pisa, organizzato da Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Camera di Commercio di Pisa e Regione Toscana. Sfilate il 28 luglio e il 4 agosto. Sesta edizione per la Notte Blu di Tirrenia, un’iniziativa di Confcommercio con il sostegno di Camera di Commercio, in calendario il prossimo 21 luglio. Sempre a Tirrenia il mercoledì sarà Big Wednesday, con il mercatino artigianale, a luglio e agosto. Si rinnova l’appuntamento con la sfida culinaria pisana: Vip Preparo Io torna al Tirrenia Doc Café il 26 luglio. Da maggio a settembre sul palco di Eliopoli, a Calambrone, musica dal vivo, dj set e tanta attualità: 3, 10 e 18 luglio Eliopoli incontra, dibattiti e approfondimenti a cura de Il Tirreno e Confesercenti Toscana nord; 6, 22, 27 e 30 agosto.