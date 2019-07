Marenia, domenica ad Eliopoli il concerto di Ivana Spagna con la “Evolution Live Band”

CALAMBRONE – Domenica 21 luglio alle ore 22 nell’ambito della rassegna estiva Marenia Nonsolomare, si esibirà sul palco di Eliopoli a Calambrone Ivana Spagna, ospite speciale della “Evolution Live Band”, in un concerto dedicato ai grandi successi della cantante e degli anni 80.

La “Evolution Live Band” è composta da Stefano Bagagiolo (tastiere), Paolo Verinese (batteria), Loris Concato (basso), Davide Pomponio (chitarra) e Amy Ambros e Sofia Borgo (voci).

Gli album di Ivana Spagna sono stati pubblicati e sono entrati in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, consacrandola come un’artista internazionale. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra. La sua casa discografica disse di lei “una cantante italiana che si chiama Spagna e canta in inglese non avrà mai successo”; tale affermazione fu clamorosamente smentita. Easy Lady uscì in sordina ma ebbe un successo forte in Francia e in Germania, poi anche nei paesi anglosassoni, tanto da entrare nella top 5 europea. La canzone restò prima nelle classifiche italiane per sei settimane e lanciò la Spagna a livello internazionale. Nel 1994 Elton John la scelse come cantante italiana per il suo brano Circle of life, sigla del Re Leone. Nel 1995 portò al Festival di Sanremo Gente come noi che diventò un altro clamoroso successo. La cantante conta più di 10 milioni di dischi venduti e nel 2006 ha ricevuto il Disco d’oro alla Carriera. Nel 2019 sono usciti due nuovi singoli in duetto: Amici per amore con Audio2 e Cartagena con Jay Santos. L’ingresso all’evento è gratuito.