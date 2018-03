“Marenia non solo Mare”: il progetto di interesse nella realizzazione di spettacoli

PISA – Per la rassegna estiva “Marenia Non Solo Mare” che si svolgerà ad Agosto è on-line già da alcuni giorni sul sito del Teatro di Pisa l’Avviso per una manifestazione di interesse alla realizzazione di spettacoli nell’ area di Piazza Gorgona, a Marina di Pisa.

L’avviso è promosso dalla Fondazione Teatro di Pisa, nella sua qualità di soggetto attuatore di “Marenia non solo mare”, ha carattere esplorativo ed è rivolto a quei soggetti pubblici e privati (imprese, singoli, società, associazioni) che, disponendo delle relative competenze e capacità organizzative, intendano manifestare in forma scritta il proprio interesse “esponendo le linee di un progetto di attività di spettacolo e turistico culturali compatibili con le caratteristiche dell’area comprendenti almeno tre eventi di loro diretta organizzazione e di richiamo nazionale”.

Il Progetto dovrà anche prevedere l’allestimento della piazza con tutto quanto sarà necessario allo svolgimento delle attività: dal palco con i relativi impianti illuminotecnici ai camerini, dalla transennatura ai diversi servizi accessori, oltre naturalmente a tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste a norma di legge. Le proposte dovranno pervenire alla Fondazione Teatro di Pisa, in busta chiusa o tramite p.e.c. , entro le ore 12 di martedì 3 aprile 2018 secondo le modalità indicate nell’avviso. www.teatrodipisa.pi.it L’avviso integrale può essere scaricato dalla home-page del sito della Fondazione