Mariano Bizzarri insignito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

PISA – Mariano Bizzarri Ollandini ha ricevuto il riconoscimento dell’Istituto della Enciclopedia Italiana per l’attività di “Mecenate della cultura”

Un attestato di benemerenza consegnato a Mariano Bizzarri Ollandini, presidente e socio fondatore dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, rilasciato dalla prestigiosa

enciclopedia Treccani per l’attività di “Mecenate della Cultura”.

Il Professor Franco Gallo, ex ministro della Repubblica Italiana, avvocato, scrittore e professore emerito di diritto tributario, nella veste di Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana ha

insignito dell’Attestato di Benemerenza Mariano Bizzarri Ollandini come “Mecenate della Cultura”

per il sostegno alla missione di Treccani nel diffondere il grande patrimonio culturale italiano,

inoltre in una lettera di accompagnamento all’attestato di benemerenza veniva puntualizzato : “ Le

siamo vivamente riconoscenti per l’attenzione e la dedizione dimostrate verso l’Istituto della

Enciclopedia Italiana , importante motivo di orgoglio e ulteriore stimolo a proseguire il nostro

impegno nella diffusione della cultura, attraverso le nostre opere, da sempre attente alle esigenze di

un mondo in continua evoluzione”.

“E’ stata una bella ed inaspettata sorpresa – ha dichiarato Mariano Bizzarri Ollandini – ma

il grande merito di questa mia passione nel favorire le arti e la letteratura è da attribuire a mio padre Francesco Bizzarri grande appassionato e collezionista di quadri ma anche di

enciclopedie e prestigiosi libri di importanza e di rilevanza storica. Ma la Musa ispiratrice, nonché mia prima sostenitrice in tutti gli investimenti a sostegno della cultura, è mia madre

Ginevra Ollandini che dalla sua eredità ha saputo archiviare e curare opere d’arte e tomi provenienti dalle collezioni raccolte nel tempo dalla sua nobile famiglia Ollandini Serlupi

Crescenzo. Ho sempre operato per puro mecenatismo – ha concluso Mariano Bizzarri Ollandini e senza scopo di lucro, per dare un contributo al mio territorio ed al mio Paese attraverso

un’opera di sensibilizzazione perché il mio obbiettivo è promuovere e sostenere valori di nutrimento culturale, mantenendo il mio impegno anche sulla filantropia e sul sociale che

sono ambiti indispensabili in questo momento storico in cui la società attuale è una centrifuga che azzera in pochi istanti ogni stabilità”.

Da ricordare che Mariano Bizzarri Ollandini è collezionista di opere pittoriche dell’artista pisano

Otto Pamio ( scomparso nel 2008 ) del quale è stato mecenate ma anche amico, con la passione in comune per la storia del territorio ma soprattutto per la città di Pisa, le sue tradizioni/manifestazioni

storiche, i suoi monumenti, le sue chiese e le sue piazze.

Mariano Bizzarri Ollandini è stato altresì concreto sostenitore di numerosi libri sia di

autori/scrittori/giornalisti pisani , che di case editrici locali e regionali ma anche di cataloghi di

importanti mostre per le quali ha anche contribuito economicamente affinchè si potessero realizzare

(si ricordano alcune : Sovrani nel giardino d’Europa – Pisa e i Lorena – PALAZZO REALE PISA – /

TUTTI IN MOTO ! Il mito della velocità in cento anni di arte / Goya e Guido Reni – Tesori d’arte -/

La Trottola e il Robot. Tra Balla, Casorati e Capogrossi al PALP di Pontedera ) perché ha sempre

sostenuto che l’arte, la cultura e le tradizioni storiche del territorio devono essere condivise e

tramandate.

Mariano Bizzarri Ollandini è un imprenditore esigente ed intransigente ma ricco di una sensibilità

inaspettata ed una generosa attenzione agli altri che l’hanno reso molto apprezzato in tutti gli

ambienti cittadini. La sua visione strategica e la sua determinazione assoluta gli hanno permesso di

superare gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso professionale perché riconosceva l’obiettivo

anche in scenari diversi, forse perché legge dentro le cose e le persone ma soprattutto perché è

un’instancabile lavoratore.

Autoritario ma autorevole, tanto che ha ricevuto l’onorificenza per essersi distinto come giovane

imprenditore nell’anno 2013 e quattro anni dopo, nel 2017, ha ritirato un altro riconoscimento per la

sua capacità dirigenziale all’interno del Corpo Guardie di Città ma anche per la grande

professionalità e competenza nel ruolo di Dirigente Nazionale di Assicurezza (dal 19.02.2015

Mariano Bizzarri Ollandini è membro della giunta nazionale Assicurezza/Confesercenti).