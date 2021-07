PISA – Il sindaco Michele Conti ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto temporaneo di balneazione nell’area denominata ‘Marina di Pisa via Crosio’, nel tratto compreso da via Tullio Crosio, incrocio Piazza Viviani, al termine di via Tullio Crosio lato Nord.

A seguito dei campionamenti effettuati da Arpat sono state infatti rilevate concentrazioni di Ostreopsis cf. Ovata superiori ai limiti previsti dalle normative che potrebbero dar “luogo a quadri clinici non gravi (dermatiti, congiuntiviti, disturbi alle alte vie respiratorie) a carico di persone che frequentano le spiagge e i tratti di litorale interessati. In tali condizioni – scrive Arpat – il rischio di insorgenza di quadri clinici a carattere sistemico derivanti daingestione involontaria o accidentaledi acqua può essere significativo, pertanto si ritiene necessario vietare la balneazione”. L’ordinanza avrà efficacia fino a quanto i campionamenti, che saranno svolti da Arpat, non daranno esito favorevole alla balneazione.