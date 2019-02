Marina in Maschera con Natourarte

MARINA DI PISA – Domenica 24 febbraio ore 15 – Marina in Maschera , visita guidata tra mare, Carnevale e Belle Epoque. A cura di www.natourartepisa.it

Per domenica 24 febbraio alle ore 15, le guide abilitate di Natourarte propongono una piacevole passeggiata a Marina di Pisa, in occasione del Carnevale: una festa che ha animato la vita di questo piccolo paese già ai primi del ‘900.

Si racconteranno le principali vicende storiche che hanno segnato la vita di Marina: dalla costruzione dei primi stabilimenti balneari di Boccadarno e delle affascinanti villette liberty fino alle frequentazioni illustri di pittori e poeti nel pieno fermento della Belle Époque.

Un viaggio nel tempo, a cavallo tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, ricordando le atmosfere e i costumi della Belle Époque.

La durata dell’escursione è di 2 ore circa. Il costo è di 12 euro, 8 euro ridotto per studenti.

Il ritrovo è presso l’Obelisco del Porto di Marina di Pisa (Pisa). La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazione: natourarte.pisa@gmail.com; cell 3887551474 – 3396836352 (anche whatsapp)