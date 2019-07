MARINA DI PISA – È stata annullata a causa del maltempo la prima sfilata, in programma questa sera sabato 27 luglio, del carnevale estivo di Marina di Pisa.

Il secondo appuntamento è in programma per il sabato 3 agosto.

Le previsioni meteo per la serata non sono buone e gli organizzatori hanno preso la decisione in mattinata di annullare il primo appuntamento.