A Marina di Pisa il Teatrino del Sole, rassegna di compagnie italiane nei venerdì di “Marenia non solo mare”

MARINA DI PISA – Giunge alle XIX edizione l’appuntamento con le marionette al Teatrino del Sole a Marina di Pisa, nel programma estivo di “Marenia. Non solo mare”.

Sei serate con altrettante compagnie teatrali provenienti da tutta Italia che nei venerdì sera di luglio e agosto allestiranno autentici spettacoli per piccoli ma soprattutto per adulti. La caratteristica che accomuna la rassegna è il coinvolgimento di compagnie italiane che mantengono i tratti della originalità e del lavoro artigianale nella produzione di spettacoli con burattini e marionette. In programma anche laboratori creativi (venerdì 12, 19, 26 luglio e 9 agosto dalle 17.00 alle 19.00 e insegnamento alla costruzione di personaggi in cartapesta, al costo di 8 Euro, gratuiti per i soci Coop Firenze) e una passeggiata nel bosco di Marina in compagnia delle fiabe (venerdì 2 agosto), in collaborazione con WWF Alta Toscana con Letizia Andreini e Patrizia Ascione. Il teatrino del Sole è allestito al giardino delle scuole Viviani (via Arnino 4, Marina di Pisa).

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa rassegna all’interno di “Marenia non solo mare” – ha detto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – perché quello delle marionette è teatro di arte e di cultura che affonda le sue radici nella storia più remota e offre spunti di riflessione e di magia a grandi e piccoli. Marina è, dunque, il luogo ideale per far avvicinare a questo fantastico mondo le famiglie che passano nel nostro Litorale le loro vacanze».

Il Teatrino del Sole, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana, è patrocinato da Regione Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo e dall’Unione Internazionale della Marionetta (Unima) e sostenuta dal Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Sezione Soci Coop di Pisa e dalla Banca di Pisa e Fornacette.

«Vogliamo ringraziare il Comune di Pisa e l’assessore al turismo – ha detto Patrizia Ascione, presidente di Habanera associazione culturale che organizza la rassegna – che ha voluto dare continuità a questi appuntamenti estivi a cui vale la pena dare seguito e futuro. A Marina ospitiamo importanti compagnie provenienti da tutta Italia che poi ricambiano l’ospitalità per cui l’appuntamento di Marina diventa anche un momento di confronto e anche di amicizia».

Il programma del Teatrino del Sole comincia venerdì 5 lugliocon lo spettacolo “L’Uccellino meccanico e il Re”, liberamente tratto dalla fiaba di Andersen L’usignolo dell’imperatore, portato in scena dalla compagnia Teatrombrìa di Firenze, spettacolo per marionette e ombre, in cui un imperatore preferisce un uccellino meccanico a un vero usignolo. Venerdì 12 luglio ci sarà la Bottega Teatrale di Vercelli con lo spettacolo “Il Re e il bruco che mangiava l’erba”, una fiaba per attore e pupazzi, dove un bruco stregato da una maga cattiva, rischia di far diventare un deserto il bosco. Venerdì 19 lugliosi potrà vedere “Le 4 stagioni dell’Elfo Verdino”, anche questo per attore e pupazzi, della compagnia Teatro Evento di Modena, in cui un elfo vaga per le quattro stagioni facendo incontri strani. Venerdì 26 luglio lo spettacolo “Acqua”, per marionette a bacchetta e attore, portato in scena dal Dottor Bostik di Torino, dedicato all’elemento più importante sul nostro pianeta, conosciuto in tutte le sue molteplici varianti. . Venerdì 2 agosto si potrà vedere la marionettista Nadia Imperio di Sassari con “Camminando sotto il filo” un “turbillon” di numeri con marionette a filo, in cui ogni personaggio avrà da mostrare al pubblico le sue qualità. Ultimo appuntamento venerdì 9 agostocon Tieffeu di Perugia con il classico “Il Gatto con gli Stivali”, divertente spettacolo di narrazione e pupazzi, allestito su un grande tavolo scenografato.

I laboratori quest’anno saranno dedicati alla costruzione di personaggi con la cartapesta, nei giorni 12, 19 e 26 luglio, 9 agosto. I laboratori (dalle ore 17.00 alle 19.00) sono gratuiti per i soci Unicoop Firenze, mentre per gli altri il costo è di 8 euro a bambino. Il 2 agosto, in collaborazione con il WWF Alta Toscana Onlus, il laboratorio sarà dedicato alle fiabe e al bosco, due elementi indissolubili della narrazione favolistica, con una escursione nella adiacente pineta di Marina di Pisa. Gli spettacoli iniziano alle 21.30 e l’ingresso è di 5,00 Euro posto unico.

