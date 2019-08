Mario Aurino tra calcio e fede: “Juve Stabia – Pisa sarà una gran bella partita. Lisi un talento naturale”

PISA – Per parlare della sfida in trasferta del Pisa a Castellammare di Stabia Pisanews ha contattato Mario Aurino, napoletano doc e fisioterapista della squadra gialloblù, con un passato in altre compagini prestigiose come Cavese e Benevento.

di Maurizio Ficeli

Mario Aurino ha seguito in passato anche il Pisa con una certa frequenza in quanto molto amico dell’ex capitano nerazzurro “Ciccio” Favasuli insieme al quale fa parte con altri calciatori di diverse squadre del gruppo “Atleti di Cristo” e del gruppo di preghiera “Catello Mari” calciatore della Cavese scomparso prematuramente.

D. Come sta andando questa tua esperienza alla Juve Stabia e che ambiente hai trovato?