Mario Petrone: “Ho avuto le risposte che aspettavo”

PISA – Mister Mario Petrone analizza il successo del Pisa sul Pontedera.

di Antonio Tognoli

“Ho avuto le risposte che aspettavo, volevo questa prestazione, volere è potere, sono contento per tutti. Voglio condividere questa ultima gara in casa con tutti dai magazzinieri che non ci fanno mancare nulla ai giocatori. A Livorno non è stata una prestazione sbagliata oggi siamo stati super. Il loro portiere ha fatto miracoli. Non ci dimentichiamo che lo scorso anno ha giocato con la Spal. Noi lavoriamo a 360 gradi con la squadra. Sto cercando di portare tutti allo stessi livello. Questa sera chi non ha giocato dopo la partita si è allenato. Dobbiamo arrivare ai play off e raccogliere il massimo”.