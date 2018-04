Mario Petrone: “Non abbiamo giocato come sappiamo fare”

PISA – Al termine della gara fra Arezzo e Pisa il primo a presentarsi nella sala stampa dello stadio aretino per commentare un risultato sfavorevole al team nerazzurro è il tecnico pisano Mario Petrone.

di Maurizio Ficeli

“Ci aspettavamo tutti qualche cosina di più in una gara preparata nei minimi dettagli e poi prendere un gol così dispiace, ci può stare un errore del genere ma il nostro sbaglio è stato non attaccare la profondità e la convinzione nell’attaccare e nel non giocare palla Dobbiamo cercare di analizzare questi errori e lavorarci. Il rammarico nostro è quello di non aver giocato come sappiamo, non è questo l’atteggiamento giusto per i playoff. Io quando sono venuto ho detto che dovevamo provare a vincerle tutte, ma oggi non c’è stato l’approccio alla gara come avevamo studiato in settimana. Io preferisco perdere una partita giocando a pallone. Abbiamo 20 giorni e studieremo i correttivi”.