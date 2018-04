Mario Petrone: “I ragazzi ci hanno creduto fino all’ultimo sospiro”

PISA – A fine gara mister Mario Petrone analizza la vittoria al cardiopalma ottenuta dai nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“La squadra ha creduto nel successo fino all’ultimo sospiro. La vittoria è un segnale importante. Ho detto alla squadra che ha delle potenzialità che neanche loro sanno. Non abbiamo trovato la giocata giusta nel primo tempo, nella ripresa siamo andati meglio. La squadra mi è piaciuta tanto. Stiamo lavorando bene. Birindelli è uscito per crampi Izzillo fino che è stato in campo ha alzato la squadra di dieci metri. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di saper stare alti così come giovedì scorso a Gorgonzola”.

Sul derby afferma: “Sappiamo dell’importanza del derby con il Livorno. Noi vogliamo andare a vincere la partita ma è chiaro che non sarà una passeggiata. Lo spirito dovrà essere quello giusto”.

Su Eusepi dice: “È un giocatore importante come gli altri, ritrovato in un punto della stagione fondamentale dove non ha segnato ma ha messo lo zampino su tutte le reti quest’oggi”.