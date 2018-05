Mario Petrone: “Sconfitta che non contempla l’andamento della gara. Mercoledì voglio una gara di qualità”

PISA – Nella sala stampa dello stadio “Rocchi” si presenta a commentare questa sconfitta il mister nerazzurro Mario Petrone che analizza cosi la gara persa contro la Viterbese.

di Maurizio Ficeli

“Una sconfitta che non contempla l’andamento della gara,anche se siamo convinti di poterla ribaltare – afferma il mister napoletano – un gol preso su un episodio. Questa squadra deve mettere in pratica ciò che fa in allenamento e non si capisce perché non si esprime le potenzialità che abbiamo contro una Viterbese che è assolutamente alla nostra portata. L’Arena sarà una bolgia ma devono essere i ragazzi a trascinare lo stadio, dobbiamo assolutamente vincere la gara di mercoledì. Oggi abbiamo battuto 11 calcio d’angolo e loro si son difesi bene creando densità in area di rigore. Dobbiamo essere più decisi e cattivi in area di rigore. Mannini non è entrato in partita. Sul rientro di Lisuzzo deve essere alla fine una decisione sua. Dovremo essere bravi noi mercoledì a fare la partita dal primo al 95′. Voglio vedere qualità”.