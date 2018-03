Mario Petrone, ecco chi è il nuovo tecnico del Pisa

PISA – Andiamo a scoprire nel dettaglio chi è il nuovo allenatore del Pisa Mario Petrone.

Nato a Napoli il 20 marzo 1973 ritiratosi dal calcio all’età di 27 anni dopo le esperienze come difensore tra Rovigo, Casertana e Campania, a causa di alcuni infortuni, nel 2000 inizia la sua esperienza da allenatore.

Le prime esperienze sono sulle panchine di Capri Isola Azzurra e Calangianus poi passa al Tempio e la sua avventura in Sardegna passa attraverso la guida della Nuorese dove conquista la sua prima promozione nella vecchia serie C2.

Nel 2007 viene ingaggiato dal Lumezzane. San Marino è Sanluri sono due brevi esperienze. Nel 2010 torna al San Marino d conquista la Lega Pro.

Nel 2013 siede sulla panchina del Bassano dove conquista un altra promozione in Lega Pro e la supercoppa di lega di Seconda Divisione.

Il resto è storia recente con il biennale ad Ascoli dove conquista la promozione in serie B per l’esclusione del Teramo poi la brevissima esperienza a Catania dove subentra al tecnico Pino Rigoli, con un contratto a scadenza a fine stagione con opzione per il secondo anno, però l’esperienza sulla panchina etnea dura solo tre partite perché l’8 marzo rassegna le dimissioni.

Adesso la nuova esperienza a Pisa in una piazza ancor più blasonata e prestigiosa metteranno alla prova la sua esperienza.