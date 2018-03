Mario Petrone: “Sono venuto qui per portare il Pisa in serie B”

PISA – A commentare questo successo importante e roboante è il neo mister Mario Petrone che ha sembra avere le idee molto chiare sulla squadra.

di Maurizio Ficeli

“Sono stati tre giorni di full immersion con i ragazzi che si sono resi disponibili da subito. Una vittoria con questo spirito ci voleva. Questo è un gruppo di bravi ragazzi che ha bisogno di essere supportato. Dobbiamo lavorare e lottare fino alla fine”.

Petrone rafforza ancora i suoi concetti: “Vincere significa stress e non mollare un centimetro. E poi giocare in piazze come Pisa non è facile, ma il gruppo mi ha dato l’impressione di crederci fino alla fine.

Il mister napoletano dice con convinzione: “Io sono venuto qui per portare il Pisa in serie B. Voglio entusiasmo e positività, in una squadra che ha potenzialità e spirito giusto. Andiamo avanti con fiducia e determinazione”.

Petrone con il Ds Ferrara (Foto Pisachannel)