Marius Marin: “Abbiamo perso una partita fatta da noi. Guardiamo al Venezia, noi ci crediamo”

PISA – Una sconfitta che indubbiamente lascia l’amaro in bocca quella subita dalla squadra nerazzurra allo “Stirpe”. A tal proposito ecco l’analisi sulla gara dalle parole del centrocampista e nazionale rumeno Marius Marin.

di Maurizio Ficeli



“Abbiamo perso una partita che abbiamo fatto noi e dove potevano andare sul 2 a 1 nel secondo tempo, però il calcio è questo, dobbiamo stare più attenti ai particolari, perché questi fanno la differenza. Martedì ci aspetta una partita difficile con il Venezia che prepareremo già da domani. Oggi abbiamo pareggiato subito e potevamo andare in vantaggio nel secondo tempo, purtroppo non è stato così. Adesso dobbiamo dimenticare questa partita e guardare a Venezia. Ora ci sono altre tre gare da affrontare per acquisire punti importanti e noi ci crediamo“.