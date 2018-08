Marius Marin: “Pisa, sono qui per vincere”

PISA – A margine dell’allenamento congiunto tra Pisa e Cenaia vinto dai nerazzurri per 7 a 1 si presenta nella mix zone dell’Arena Anconetani il centrocampista nerazzurro proveniente dal Sassuolo, il rumeno di Timisoara Marius Marin.

di Maurizio Ficeli

“Compio 20 anni e direi che mi son trovato bene nella prima partita che gioco qua e mi sto trovando bene in una piazza importante che ha una bella storia, simile a quella di Catanzaro, dove ho giocato lo scorso anno. Pisa e’ una piazza che vuol vincere ed io son qui per questo. Con Mister D’Angelo mi trovo bene, lui crede in me. Il modulo va bene qualunque sia, basta giocare”.

Marin parla del suo percorso calcistico: “Ho iniziato nelle giovanili del Timisoara da lì poi è arrivato il Sassuolo poi il Catanzaro. Adesso inizia la mia nuova avventura ed io sono venuto a Pisa molto motivato”.