Martedì 18 febbraio il sorteggio dei gironi della Viareggio Cup 2020

PISA – Entrambe le semifinali della 2ª Viareggio Women’s Cup in programma lunedì 17 febbraio alle ore 15 – Roma-Genoa al “Cavanis” di Capezzano Pianore (arbitro Merlino di Pontedera) e Fiorentina-Juventus al “Benelli” di Lido di Camaiore (arbitro Colombi di Livorno) – saranno visibili in diretta e in esclusiva sulla pagina Facebook della Viareggio Cup.

La finale si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 16 allo stadio “Del Freo” di Montignoso (Massa) con diretta su RaiSport.

L’incontro sarà arbitrato da Bianchi di Prato. Martedì 18 febbraio alle ore 11 è invece previsto il sorteggio dei gironi della 72ª Viareggio Cup (16-30 marzo).