Martedì 21 gennaio la presentazione della candidatura Volterra Capitale della Cultura 2021

VOLTERRA – La presentazione della candidatura di Volterra Capitale della Italiana della Cultura 2021, prevista per martedì 21 gennaio 2020 alle ore 21, costituisce la prima tappa del percorso intrapreso.

L’incontro si terrà nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, alla presenza del Comitato Promotore, del direttore di candidatura Paolo Verri, già direttore di Matera Capitale europea della cultura 2019 e Ledo Prato, coordinatore de Piano strategico della città di Volterra.

A questo link è possibile scaricare il comunicato stampa e il testo della call per la selezione di 21 giovani per i ventuno progetti di Volterra:

https://bit.ly/3af2ion

Così il Sindaco Giacomo Santi invita tutta la cittadinanza all’appuntamento:

A tutte le associazioni, enti, istituzioni,

fondazioni e associazioni di categoria



In occasione della Candidatura della Città di Volterra a Capitale Italiana della Cultura 2021, il Comitato Promotore, composto ad oggi da Comune di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Società della Salute, Casa di Reclusione di Volterra, Diocesi di Volterra, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, ProVolterra, Volterra-Detroit Foundation, Club UNESCO per Volterra chiama a raccolta tutti coloro che vogliono sostenere la candidatura contribuendo a vario titolo e in base alle proprie competenze alle azioni che saranno sviluppate e proposte nel dossier di candidatura.



Questo lo spirito della candidatura, nelle parole del coordinatore del Piano strategico della città di Volterra, Ledo Prato: “Una grande storia, una grande bellezza, una comunità coesa, possono diventare germogli, scintille per un diverso futuro. Trasformare l’isolamento geografico in un nuovo punto di aggregazione di area vasta, fare della rigenerazione urbana una occasione di rigenerazione umana, trasformare luoghi di sofferenza in luoghi di cura, di rinascita, ragionare attorno al futuro delle aree interne, preparare il patrimonio culturale a nuove sfide, diventare un catalizzatore di giovani talenti, perché ci può essere da subito un nuovo presente. Ecco un ambizioso progetto da sviluppare con una intera comunità, nessuno escluso”.

Questo invito a partecipare è aperto a tutti.

Qualsiasi associazione, ente, fondazione, istituzione o associazione di categoria, anche se non avesse ricevuto questa comunicazione in via ufficiale, è il benvenuto. Anzi chiediamo la vostra collaborazione per darne capillare diffusione.

Per aderire al COMITATO SOSTENITORE è necessario inviare una richiesta di adesione all’indirizzo mail info@volterra2021.it specificando identità o ragione sociale della struttura di riferimento e l’ambito d’azione. Il Comitato Sostenitore sarà istituito formalmente in occasione della presentazione pubblica della candidatura di Volterra a capitale italiana della cultura 2021, prevista per il 21 gennaio alle ore 21 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, alla presenza del Comitato Promotore, del direttore di candidatura Paolo Verri, già direttore di Matera Capitale europea della cultura 2019, e Ledo Prato, coordinatore de Piano strategico della città di Volterra.



La candidatura di Volterra è una grande sfida per la nostra città, un sogno che può diventare realtà soltanto grazie al contributo di tutti.

Vi aspettiamo,

Giacomo Santi

Sindaco di Volterra