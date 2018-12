Martedì 25 Dicembre al Reverse Sound Cafe a Pisa Duple Paura VS Leggenda Imperiale

PISA – Martedì 25 dicembre vi attende un Natale da paura al Reverse Sound Cafe a Pisa in Località La Fontina, che non ha bisogno di presentazioni. Duple Paura VS Leggenda Imperiale, sei ore di musica no stop.

Warm Up con Dj Andrea Andreotti per far rivivere alla nostra città i luoghi cult che hanno trascinato tutti negli anni ’90 e che potremo avere a Pisa. Voice Roberto Francesconi. Alla console per la Duple Paura ci trascineranno Dj Alessandro Tognetti, Pitta e She Devil, mentre per la Leggenda Imperiale alla console del Reverse si presenteranno Ciro Imperiale, Andrea Giuditta e Sandro Vibot.

La prevendita dell’evento di Natale del Reverse Sound Cafe e’ disponibile nei circuiti Ciaoticket e on line su www.ciaoticket.com al costo di 18 euro.

Per maggiori info 340.5979508

Ufficio Stampa Reverse Sound Cafe’