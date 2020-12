Martedì si torna in campo. Il Pisa prepara il recupero con l’Ascoli

PISA – Il Pisa Sporting Club dopo la sonora sconfitta a Ferrara è tornato al lavoro nella giornata di domenica al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Non c’è tempo da perdere, martedì 8 dicembre alle ore 17 i ragazzi di mister Luca D’Angelo scenderanno in campo per recuperare la sfida contro l’Ascoli.

di Antonio Tognoli

Bianconeri e nerazzurri sono due squadre che attraversano un momento delicato e non hanno avuto un inizio di stagione facile ed hanno bisogno di punti. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta interna contro il Pescara per 2-0 di venerdì scorso.

Il Pisa scenderà nuovamente in campo lunedì pomeriggio sempre a San Piero a Grado per completare la preparazione in vista della sfida dell’Arena. Il tecnico nerazzurro potrà nuovamente contare su Benedetti che torna dalla squalifica. Da monitorare le condizioni di De Vitis uscito malconcio dal “Mazza” che potrebbe fermarsi ai box per rifiatare in vista delle sfide con Pordenone e Pescara. A centrocampo possibile riconferma per Marin. In attacco spazio a Vido alle spalle di Marconi e Masucci.

La foto sopra è tratta da www.pisachannel.tv