Mascherine on line. Nasce N2HShop. Ci sono anche le mascherine rossocrociate e nerazzurre

PISA – E’ nata nei giorni scorsi una nuova linea di mascherine. Un portale on line giovane tutto nuovo. Si chiama N2H Shop da un’idea di Nest Creative Innovation Factory srl gestito da Hanami 花見 .

di Antonio Tognoli

L’idea imprenditoriale ha anche un motto: “Proteggi chi ami, respira la tua città!“. Tra le altre si potranno trovare le mascherine rossocrociate e nerazzurre appositamente create per gli appassionati del Pisa che si apprestano (si spera) a tornare allo stadio.

Il tessuto delle mascherine può essere lavato più volte alla temperatura di 40°C, e potranno essere riutilizzate. Con l’acquisto delle mascherine si farà una scelta anche sostenibile. Sono tre gli strati di protezione, due di TNT e uno di cotone, materiali e stampa anallergici, in massima sicurezza e realizzate con tessuto utilizzato in ambito medico sanitario. Inoltre l’utente potrà creare direttamente dal portale la tua mascherina personalizzata. Per scoprire costi e modalità

Le attività commerciali interessate alla distribuzione sul territorio possono inviare una mail a commercialetoscana@n2hshop.it