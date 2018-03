Massima sicurezza a Volterra. Parla il Sindaco

Volterra – «Assicurazioni anche su banda larga, impegno sulla messa in sicurezza della viabilità e sul comparto geotermico» dichiara il sindaco Buselli.

«Come primo effetto del protocollo il presidente Enrico Rossi, a seguito della firma, ha fatto un’apertura importante sulla sanità»: sono le parole del sindaco di Volterra Marco Buselli in merito alla firma, avvenuta questa mattina a Firenze del protocollo d’intesa tra la Regione Toscana ed i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra per la valorizzazione e il rilancio dell’Alta Val di Cecina. Il governatore ha proposto «di andare a chiudere la stagione di incertezze sull’ospedale entro l’estate, con un accordo da condividere con il territorio per dare garanzie alla sanità volterrana» aggiunge il primo cittadino. «Il presidente e l’assessore Bugli hanno dato assicurazioni anche su banda larga, impegno sulla messa in sicurezza della viabilità e sul comparto geotermico»