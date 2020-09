Massimiliano Alvini: “Buona prestazione al cospetto di un Pisa esperto”

PISA – Il tecnico dei granata reggiani Massimiliano Alvini da la sua chiave di lettura sulla gara di stasera fra Reggiana e Pisa.

di Maurizio Ficeli

“È stata una gara avvincente, come debutto, dove la Reggiana ha fatto una buona prestazione al cospetto di un Pisa esperto. Abbiamo gestito bene alcune situazioni, altre meno, commettendo qualche ingenuità, però alla fine direi che il pareggio è meritato e devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché riprendere una partita come questa non era affatto facile“.